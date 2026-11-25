Mettenheim (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn ist die Fahrerin des Wagens ums Leben gekommen. Ihr Fahrzeug war nach Polizeiangaben beim Abbiegen in Mettenheim von einem anderen Auto erfasst und auf die Gegenspur geschleudert worden, wo es von dem entgegenkommenden Bus gerammt wurde.

Die 64-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Weitere Verletzte gab es nicht - auch nicht im Bus, in dem laut Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls fünf Menschen saßen. Gegen den Autofahrer, der den Wagen der Frau beim Abbiegen übersehen hatte, wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.