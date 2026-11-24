Lille (dpa) - Vincent Kompany hat die Problematik des Ausfalls wichtiger Offensivspieler beim FC Bayern München wie Torjäger Harry Kane und Flügel-Ass Michael Olise mit einem Zahlenspiel verdeutlicht. «Letzte Saison haben wir ungefähr 180 Tore geschossen - 130 sind jetzt weg», sagte der Trainer vor dem Auswärtsspiel des deutschen Fußball-Meisters in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen OSC Lille.

Trotzdem verfüge man immer noch über Akteure, die ein Spiel entscheiden könnten, betonte der Belgier im Stade Pierre Maurois. «Das, was jetzt da ist, ist immer noch Bayern München», sagte Kompany. Nach den Trainingseinheiten sei er in seinen «Gedanken sehr weit», wie er die Offensive und gerade auch die Kane-Position im Zentrum besetzen werde.

Keinen Druck will er dabei den nach längeren Verletzungen wieder verfügbaren Jamal Musiala und Luis Díaz machen. «Die Jungs, die zurückkommen, müssen erstmal wieder Rhythmus aufbauen», sagte Kompany.

Der Druck liege stattdessen auf den Spielern, die starten würden. Zum Wirbel der vergangenen Tage um Nationalspieler Musiala, seine Erkrankung und sein Topgehalt, bemerkte der Bayern-Coach, dass so etwas natürlich niemanden «kaltlassen» würde. Aber innerhalb der Mannschaft sei man «in einem Tunnel» und auf das Spiel und die Leistung fokussiert.