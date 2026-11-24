Lille (dpa) - Beim Champions-League-Spiel in Lille kommt es für den FC Bayern auch zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten namens Ancelotti. Es handelt sich jedoch nicht um den ehemaligen Münchner Chefcoach Carlo Ancelotti (67), sondern um dessen Sohn Davide (37). Der Trainer des OSC Lille war in der Saison 2016/17 in München einer der Assistenten seines Vaters.

Die Zeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister habe ihm «enorm weitergeholfen», sagte Davide Ancelotti vor dem Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN), in dem er mit Lille den ersten Sieg am 5. Spieltag der Ligaphase feiern möchte.

Die Aussichten dafür sind angesichts der Münchner Personalprobleme in der Offensive günstiger geworden. «Das Fehlen von Ballon d'Or Gewinner Harry Kane oder Michael Olise ist natürlich bedeutsam», sagte Ancelotti. Aber die Identität der Bayern-Elf werde sich nicht ändern, unabhängig davon, welche Spieler auflaufen würden, meinte der OSC-Coach. «Wir müssen uns auf Bayern als Mannschaft vorbereiten und uns nicht auf einzelne Akteure konzentrieren.»

Ex-Schalker Bentaleb: Bayern ein Gigant

Der ehemalige Schalker Nabil Bentaleb äußerte bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel großen Respekt vor dem ihm selbst bestens aus der Bundesliga bekannten Gegner: «Die Bayern bleiben ein Gigant des Weltfußballs. Wir wissen, dass dies die Art von einem Team ist, das den Pokal gewinnen kann. Sie haben auch einen tiefen Kader.»