München (dpa/lby) - München will in den kommenden Jahren auch mit Sirenen Menschen in Notfällen warnen können. Der Stadtrat habe die dafür nötigen Investitionen beschlossen, teilte das Rathaus mit. Das Sirenen-Warnsystem solle flächendeckend und verlässlich sein. In den vergangenen Jahren heulten zum Beispiel an Warntagen zwar in vielen kleinen bayerischen Gemeinden Sirenen, in München gab es diese Möglichkeit bisher aber nicht.

Die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen hätten sich aber «grundlegend verändert», begründet die Stadt den Schritt. Neben «klassischen Gefahrenlagen» müssten sich Kommunen inzwischen auch für hybride Bedrohungen, Cyberangriffe, Sabotagen, Extremwetterereignisse sowie lange Ausfälle kritischer Infrastrukturen wappnen.

Sirenen und flexible Komponenten zur Notstromversorgung sollen die schon vorhandenen Warnmöglichkeiten via Rundfunk, Fernsehen, Warn-Apps und Cell Broadcast ergänzen. Sirenen funktionierten unabhängig vom Handynetz, könnten auch bei einem mehrtägigen Stromausfall akustisch warnen, seien robust und ausfallsicher, teilte die Stadt mit. Die Komponenten zur Notstromversorgung sollen dafür sorgen, dass die Stadt auch bei einem längeren Stromausfall handlungsfähig bleibt.