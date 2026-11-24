Rosenheim (dpa/lby) - Ein 25-Jähriger soll am Rosenheimer Bahnhof ohne erkennbaren Grund auf Reisende eingeschlagen haben. Ein Mann erlitt dabei eine blutende Wunde im Gesicht, wie die Bundespolizei mitteilte. Zwei Beamte von Landes- und Bundespolizei, die privat vor Ort waren, hielten den Angreifer demnach bis zum Eintreffen ihrer Kollegen fest.

Bei der Festnahme habe der Mann nach den Bundespolizisten getreten und sinngemäß gedroht, sie zu töten. Er habe nach seinen eigenen Angaben unter dem Einfluss von Alkohol und einem Drogencocktail aus LSD, Kokain und verschiedenen Medikamenten gestanden. Ein Alkoholtest ergab laut Bundespolizei mehr als 1,5 Promille. Noch in der Nacht kam er demnach in eine psychiatrische Einrichtung. Ihn erwartet den Angaben zufolge ein Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstands und Bedrohung.