München (dpa/lby) - Der designierte Chef der Freien Wähler, Fabian Mehring, wünscht sich die langjährige Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, als Co-Parteivorsitzende in Bayern. «Das wäre natürlich super. Wir können gut miteinander und würden uns hervorragend ergänzen», sagte er der «Augsburger Allgemeinen» (Mittwoch).

Schweiger selbst hat sich zu ihren Ambitionen noch nicht geäußert

Über eine mögliche Kandidatur von Schweiger war bereits in den vergangenen Tagen viel hinter den Kulissen bei den Freien Wählern spekuliert worden. Sie selbst hatte sich aber bisher nicht zu ihren eigenen Ambitionen geäußert.

Bei der Vorstellung des neuen Personaltableaus der Freien Wähler am Montag hatte Vize-Landeschef Armin Kroder noch erklärt, «mit Blick auf den zeitlichen Ablauf und auf die wirklich schwierige Lage der hochgeschätzten Kollegin und der Familie verbieten sich weitere Debatten darüber».

Schweiger (48) ist Landrätin des Kreises Regensburg und könnte den kommunalpolitischen Part in der neuen Parteiführung abdecken. Ob sie nach dem plötzlichen Tod Aiwangers diese Verantwortung übernehmen will, ließ sie allerdings noch offen.

«Ich verstehe sehr gut, dass Tanja das jetzt nicht sofort entscheiden kann. Ich finde es gehört sich, dass man ihr die Zeit gibt, sich unbedrängt und in Ruhe zu überlegen, ob sie zur Verfügung steht», sagte Mehring. Im Dezember wollen die Freien Wähler ihre neue Parteiführung in Bayern wählen. Schweiger war von 2008 bis zu ihrer ersten Wahl zur Landrätin 2014 bereits für die Freien Wähler im bayerischen Landtag.

Neubesetzungen

Knapp drei Wochen nach dem Tod von Aiwanger sind im Landtag die Nachfolger für dessen politische Spitzenämter in der Regierung bereits neu verteilt worden. Neuer Wirtschaftsminister ist Tobias Gotthardt – dem als Staatssekretär der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Freie-Wähler-Fraktion, Felix Locke, nachfolgt. Neuer Vize-Ministerpräsident ist Umweltminister Thorsten Glauber.