München (dpa/lby) - Bei der aktuellen Warnstreikwelle der IG Metall in Bayern haben mehr als 100.000 Menschen die Arbeit niedergelegt. Seit Freitag seien es insgesamt etwa 102.000 Beschäftigte in 46 Betrieben gewesen, die sich an den jeweils 24-stündigen Warnstreiks beteiligt hätten, erklärte die Gewerkschaft. Alleine am Dienstag seien es noch 17.000 hinzugekommen. Nun sind vorerst keine weiteren Warnstreiks geplant.

Nach der Autoindustrie am Freitag traf es am Dienstag etwa Luftfahrt und Rüstung. Unter anderem legten bei Airbus Aerostructures in Augsburg 3.000 Menschen die Arbeit nieder, bei MTU in München 1.100 und bei Renk in Augsburg 1.300. Daneben traf es die Maschinenbauer DMG Mori in Pfronten mit 1.100 Streikenden, Bosch-Rexrodt an drei Standorten mit insgesamt 1.675 Beschäftigten sowie den Autozulieferer Grammer mit 1.100 und den Pumpenhersteller KSB mit 900 Streikenden.

«Wir sind in dieser Tarifrunde für fünf Prozent mehr Entgelt angetreten und um uns den Respekt zurückzuholen. Mit unseren 24-Stunden-Warnstreiks haben wir uns jetzt Respekt verschafft», sagte IG Metall-Bezirskleiter Horst Ott. «Nun liegt es in den Händen der Arbeitgeber und an ihrer Kompromissfähigkeit, wie die Tarifrunde weitergeht.»

Für Bayern gibt es noch keinen Termin für weitere Tarifgespräche. In Baden-Württemberg treffen sich die Tarifparteien des Landes und von Nordrhein-Westfalen aber am Mittwoch.

Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld, die Arbeitgeberseite hat bisher 1,3 Prozent angeboten.