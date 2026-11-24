München (dpa/lby) - Das Kabinett hat den rund 85 Milliarden Euro schweren Nachtragshaushalt des Freistaates zur Beratung an den Landtag übermittelt. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sprach vom wichtigsten Beschluss des Tages. Final beschlossen werden soll der Haushalt im Parlament noch in diesem Jahr – obwohl das eine im Grunde nur eine Formalie ist, dürfte es in der Aussprache zwischen Opposition und Regierung dennoch Streit geben.

16 Prozent Investitionsquote

Die Gesamtausgaben sollen dem Etatplan zufolge 2027 auf knapp 85 Milliarden Euro ansteigen. Die Investitionsausgaben umfassen rund 13,5 Milliarden Euro – das entspricht einer Investitionsquote von rund 16,0 Prozent. Größter Ausgabeposten bleiben die Bildungsausgaben mit rund 30 Milliarden Euro – das entspricht in etwa jedem dritten Euro, den Bayern ausgibt.

Für Innere Sicherheit und Rechtsschutz sind rund 9 Milliarden Euro eingeplant, für die Fortsetzung der Hightech Agenda Bayern mehr als eine halbe Milliarde Euro. Zur Stärkung der Justiz wird es 148 neue Stellen geben, sie gehen zurück auf eine vereinbarte Umsetzung des Bund-Länder-Pakts für den Rechtsstaat. Darüber hinaus sind keine weiteren neuen Stellen vorgesehen, rund 1.900 bereits im vergangenen Jahr angekündigte neue Stellen werden aber kommen.

Im Nachtragshaushalt ist auch der kommunale Finanzausgleich für 2027 hinterlegt. Dieser steigt um 756 Millionen Euro auf rund 13,59 Milliarden Euro. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Stärkung der freien Mittel für die Kommunen und der kommunalen Investitionen. Bayerns Kommunen ächzen auch seit Jahren unter einer immer weiter auseinandergehenden Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen.

Bayern erhöht Förderung für Lokal- und Regionalfernsehen

Mit dem Nachtragshaushalt 2027 werden laut Herrmann auch die Fördermittel für hochwertige lokale und regionale Fernsehangebote in Bayern um 20 Prozent auf knapp 18 Millionen Euro erhöht. Viele Unternehmen stünden unter Druck, weil etwa die Werbeeinnahmen zurückgingen. Mit der Förderung wolle der Freistaat die Vielfalt an regionalen und lokalen Fernsehsender sichern und damit den demokratischen Diskurs stärken sowie der Desinformation und der Polarisierung auch auf der lokalen Ebene entgegentreten.