Frankfurt/Main (dpa) - Nationalspielerin Sophia Kleinherne fällt für die Südamerika-Reise der deutschen Fußballerinnen verletzungsbedingt aus. Die 26 Jahre alte Wolfsburgerin reist aufgrund von muskulären Problemen nicht mit, teilte der DFB mit. Für die Testspiele gegen Argentinien am 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata und gegen Peru am 4. Dezember in Rio de Janeiro (22.15 Uhr MEZ/ARD) nominierte Bundestrainer Christian Wück die Münchnerin Alara Sehitler (19) nach.

In La Plata dürfen die deutschen Fußballerinnen bei der Neueröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona antreten. Gegen Außenseiter Peru geht es in Rio ins Estádio São Januário, der Arena von CR Vasco da Gama. Bis zu rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer können die Partie kostenlos live vor Ort verfolgen.

Der geplante Abflug nach Rio de Janeiro war für Dienstagabend vorgesehen. Dort beginnt die DFB-Elf mit der Vorbereitung auf die beiden letzten Länderspiele des Jahres.