Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg muss im Bundesliga-Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim auf Trainer Manuel Baum verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Coach laut Mitteilung im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel belegt.

Baum ist es am Sonntag (17.30 Uhr) nicht gestattet, während des Spiels im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Rot beim Sieg gegen Mainz

Baum hatte in der 43. Minute des Bundesligaspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 am 22. November 2026 einen gegnerischen Einwurf entscheidend verzögert und daraufhin von Schiedsrichter Martin Petersen die Rote Karte gesehen. Laut-FCA Angaben haben der Verein und Baum dem Urteil zugestimmt, es ist rechtskräftig.

Wie die Vertretung von Baum geregelt wird, teilte der Verein nicht mit. Alexander Frankenberger, Frank Fröhling und Felix Kling sind die Co-Trainer von Baum beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten.

Die Augsburger hatten das Heimspiel gegen Mainz trotz des Platzverweises für Baum durch Tore von Michael Gregoritsch (2) und Juma Bah mit 3:1 gewonnen. Nach sieben sieglosen Partien verschafften sich die Schwaben wieder etwas Luft in der Tabelle. Das Spiel in Hoffenheim ist für beide Teams richtungsweisend. Mit je zwölf Punkten belegen die beiden Mannschaften in der Tabelle die Plätze zehn und elf. Der FCA ist beim Torverhältnis besser.