München/Berlin (dpa/lby) - Die Menschen in Bayern haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr Geld gespendet als im Vorjahreszeitraum - und zwar 623,8 Millionen Euro, wie aus Daten des Deutschen Spendenrats hervorgeht. Von Januar bis September 2025 kamen demnach 617,6 Millionen Euro zusammen.

Allerdings: Es gibt weniger Menschen, die Geld spenden. 2025 registrierte der Spendenrat noch 2,7 Millionen Spenderinnen und Spender im Freistaat, dieses Jahr waren es 2,5 Millionen. Die durchschnittliche Summe je Spende stieg von 43 auf 45 Euro. Jeder Spender gab im Schnitt 5,6 Mal Geld für wohltätige Zwecke oder andere Spendenzwecke.

Bundesweit spendeten die Menschen in den ersten neun Monaten des Jahres rund 3,2 Milliarden Euro, fünf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Spendenrat sprach von einer erfreulichen Entwicklung trotz gestiegener Lebenshaltungskosten und wirtschaftlicher Unsicherheit.

Die repräsentative «Bilanz des Helfens - Trends und Prognosen» wird vom Forschungsinstitut YouGov im Auftrag des Spendenrats durchgeführt. Der Deutsche Spendenrat e.V. ist nach eigenen Angaben ein gemeinnütziger Dachverband von 80 Spenden sammelnden Organisationen aus den Bereichen soziale und humanitäre Hilfe, Umwelt und Tierschutz, Kunst und Kultur sowie Denkmalschutz. Nicht enthalten sind den Angaben zufolge Erbschaften und Unternehmensspenden, Spenden an politische Parteien und Organisationen, gerichtlich veranlasste Geldzuwendungen und Großspenden.