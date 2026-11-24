München (dpa) - Wegen Beleidigung der FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann ist ein Mann in München zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Bayerische Oberste Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Mann mit der Bezeichnung «dreckige Kriegstreiberin» für die Europaabgeordnete den Tatbestand der Beleidigung erfüllt habe, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Er sei deshalb zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 70 Euro verurteilt worden - also insgesamt 2.800 Euro. Eine Revision des Angeklagten gegen ein entsprechendes Urteil in voriger Instanz habe das Gericht als unbegründet verworfen. Das Urteil sei damit rechtskräftig.

Strack-Zimmermann hatte den Kommentar auf der Plattform X laut Gerichtssprecher selbst bei der Polizei angezeigt, nachdem sie im September 2025 von den Beamten darüber informiert worden war. Der Mann schrieb als Replik auf Beiträge Strack-Zimmermanns laut Gericht: «Man sollte sie dreckige Kriegstreiberin in den Gulag nach Russland verfrachten. Da wären sie besser aufgehoben als hier hohle reden zu schwingen.!-»

Warum der Kommentar nicht unter die Meinungsfreiheit fiel

Diese Formulierungen seien nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, urteilte das Gericht. Strack-Zimmermann sei in dem Kommentar direkt angesprochen worden, weshalb es «fernliegend» sei, dass der Angeklagte nur die von ihr vertretene Politik kritisieren wollte. Es handle sich auch nicht um eine reine Schmähkritik.

Die reine Bezeichnung als «Kriegstreiberin» wäre zwar womöglich im politischen Meinungskampf noch erlaubt, teilte das Gericht mit. Die Verwendung des Wortes «dreckig» sei in dem Zusammenhang aber eine «besonders schwere, die Würde des Betroffenen tangierende Herabwürdigung».

Machtkritik sei zwar erlaubt, sei aber kein Freifahrtschein für «jede ins Persönliche gehende Beschimpfung von Amtsträgern», argumentierte das Gericht. Die Justiz sei dabei nicht nur die Verteidigerin der Grundrechte des Beleidigers, sondern auch der Geschädigten. Ein Sprecher von Strack-Zimmermann wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Urteil äußern.