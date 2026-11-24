Ansbach (dpa/lby) - Die Schüsse auf ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei in der Nähe des Brombachsees in Mittelfranken beschäftigen weiter die Justiz. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage legten laut einer Gerichtssprecherin Revision gegen das Urteil des Landgerichts in Ansbach ein. Dieses hatte zwei junge Männer zu jeweils siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof muss nun das Urteil prüfen.

Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass das SEK die beiden 24 und 25 Jahre alten Türken im Januar in Absberg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) überrascht hatte, beide in einem Auto davon rasten und der Beifahrer bei der Verfolgungsfahrt mehrmals auf die Polizei schoss. Im Wagen fanden die Ermittler später 580 Gramm Cannabis.

Die Kammer verurteilte den Schützen vor gut zwei Wochen unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, den Fahrer unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Keine Verurteilung wegen versuchten Mordes

Das Gericht nahm zwar einen Tötungsvorsatz an. Es verzichtete jedoch auf eine Verurteilung wegen versuchten Mordes, wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Die beiden Angeklagten hatten vor Gericht argumentiert, dass ihnen nicht bewusst gewesen sei, dass die Polizei sie verfolge, weil es sich um Zivilfahrzeuge gehandelt habe.

Der Staatsanwaltschaft zufolge gehören die beiden Männer zwei kriminellen türkischen Gruppen an, die in Verbindung zu den «Daltons» stehen. Diese ist eine professionell und sehr brutal agierende kriminelle Vereinigung, deren Mitglieder vor allem junge türkischstämmige Männer sind. Beide Angeklagten wiesen das in dem Prozess zurück.

Das SEK hatte die Ferienwohnung, in der sich die beiden Angeklagten und zwei weitere Männer aufhielten, damals im Auftrag der Nürnberger Staatsanwaltschaft observiert.