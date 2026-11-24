Ainring (dpa/lby) - Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 65-Jährigen im oberbayerischen Ainring ist das Motiv der Tat noch unbekannt. Seine 61 Jahre alte Ehefrau sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Der 65-Jährige war nach Angaben der Polizei am Sonntagmittag leblos in seiner Wohnung in der Gemeinde Ainring (Landkreis Berchtesgadener Land) nahe der Grenze zu Österreich gefunden worden. Dort befand sich demnach auch die 61-Jährige, die selbst Verletzungen aufwies und noch vor Ort festgenommen wurde. Deshalb kam die Frau zunächst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.