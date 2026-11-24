Dortmund (dpa) - Was auf den Internetseiten von Hellweg und Baywa Bau- & Gartenmärkte in großen Buchstaben geschrieben steht, ist klar und unmissverständlich: «Wir verabschieden uns. Herzlichen Dank für Ihre Treue.» Die beiden Baumarktketten sind Geschichte. Nach dem Ende des Abverkaufs haben die letzten Filialen in der vergangenen Woche wie geplant geschlossen. Die Unternehmen werden im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens abgewickelt, die Marken aufgegeben.

Für gut ein Viertel der zuletzt noch 114 Standorte beider Ketten geht es jedoch weiter – möglicherweise sogar für noch mehr. Sie wurden zwar zunächst ebenfalls geschlossen, werden aber wieder eröffnet und dann von anderen Händlern unter deren Marke fortgeführt.

Obi übernimmt sechs Hellweg-Standorte in Halberstadt, Steinfurt, Mechernich, Berlin-Yorckstraße, Berlin-Tiergarten und Münster-Gievenbeck. Hinzu kommen drei Baywa-Märkte in Wolfratshausen, Nördlingen und Murnau. Nach einem Umbau sind die Neueröffnungen für März 2027 geplant. Allen Beschäftigten sei ein Übernahmeangebot gemacht worden, teilte Obi mit.

Bauhaus betreibt künftig die sechs ehemaligen Hellweg-Filialen in Beckum, Dahlwitz-Hoppegarten, Dortmund-Hacheney, Essen-Rellinghausen, Iserlohn und Potsdam sowie den Baywa-Standort in Backnang. Die Märkte sollen im Frühjahr wiedereröffnet werden. Sämtliche Mitarbeiter haben ein Angebot zur Weiterbeschäftigung erhalten, wie es heißt. In Magdeburg und Gelsenkirchen hat Bauhaus zudem zwei weitere frühere Hellweg-Filialen übernommen. Diese waren allerdings nicht Teil des Bieterverfahrens und sind daher in den Zahlen nicht enthalten.

Hornbach führt sechs Hellweg-Filialen in Dortmund-Kley, Essen-Borbeck, Ahrensfelde, Freiberg, St. Augustin und Berlin-Köpenick fort. Ein großer Teil der Beschäftigten werde Teil des Unternehmens, sagte ein Sprecher.

Hagebau übernimmt nach eigenen Angaben mindestens sieben Standorte: in Schmalkalden und Brandenburg (Hellweg) sowie in Bad Tölz, Pfarrkirchen, Traunreut, Viechtach und Weil der Stadt (Baywa). Rund 200 Beschäftigte würden übernommen, teilte eine Sprecherin mit.

Gespräche mit Vermietern laufen

Eine Reihe weiterer Filialen soll ebenfalls fortgeführt werden. Den Baywa-Baumarkt in Grafenau übernimmt etwa die Bayerwald Bau und Garten GmbH, den in Dillingen die Georg Jos. Kaes GmbH. Nach aktuellem Stand haben gut 80 Standorte von Hellweg und Baywa ihre Türen kürzlich für immer geschlossen. Möglich ist jedoch, dass einige davon doch weiterbetrieben werden. Die Gespräche mit den Vermietern dauern an.

Wie viele Beschäftigte von den Schließungen betroffen sind und ihren Job verlieren, ist unklar. Pro Filiale arbeiten dem Vernehmen nach im Schnitt 30 bis 35 Menschen. Vor Beginn des Insolvenzverfahrens zählte Hellweg nach Unternehmensangaben 2.900 Beschäftigte, ihr Tochterunternehmen Baywa Bau- & Gartenmärkte rund 1.300.

Mitte Juni 2026 hatten beide Unternehmen beim Amtsgericht Essen Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Als Gründe genannt wurden unter anderem Lieferengpässe, geopolitische Unsicherheiten, Konsumzurückhaltung, steigende Mieten und Kostensteigerungen.

Hellweg war vor allem in Nordrhein-Westfalen vertreten. Der erste Baumarkt wurde 1971 in Dortmund eröffnet. 2012 hatte das Unternehmen die vor allem in Süddeutschland präsente Kette Baywa vom gleichnamigen Agrarhandels- und Mischkonzern übernommen.

Wüst: «Ein Verlust»

Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), sagt über das Ende von Hellweg und Baywa: «Wenn eine oder wie hier gleich zwei Handelsketten mit langjähriger Tradition aus dem Markt verschwinden, ist dies natürlich ein Verlust.» Da nicht alle Standorte weitergeführt werden könnten, dünne das Netz der Baumärkte regional aus.

Branchenexperte Klaus Peter Teipel schätzt die Folgen für die Branche als gering ein. Die Standortübernahmen dürften einen Großteil des bisherigen Umsatzes kompensieren. Im Umfeld nicht übernommener Standorte böten sich verbleibenden Anbietern Chancen auf Zuwächse, die im schwierigen Marktumfeld jedoch auch ausbleiben könnten. Die Insolvenzen von Hellweg, Baywa und der Fachmarktkette Hammer sowie angekündigte Standortschließungen, etwa beim Discounter Tedox, deuten für Teipel auf eine größere Marktbereinigung in der Branche hin.

In dieser Woche wurde bekannt, dass sich die großen Baumarktketten Obi und Toom zusammenschließen wollen. Die Marke Toom soll künftig wegfallen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Zahl der großen Baumärkte deutlich gesunken

Die großen Baumärkte kämpften mit veränderten Konsumgewohnheiten. 2025 verzeichnete die Branche das dritte Umsatzminus in Folge. Viele Verbraucher weichen bei Produkten für Haus und Garten zunehmend auf günstige Alternativen aus. Sie kaufen bei Ketten wie Action und Jysk, auf dem Online-Marktplatz Temu oder bei Aldi und Lidl. Bei den Lebensmitteldiscountern können Kunden beim Wocheneinkauf Werkzeug, Blumenkübel, Gartenstühle oder Solarleuchten gleich mitnehmen und sich den Weg zum Baumarkt sparen.

Laut BHB gab es in Deutschland zu Jahresbeginn 2.004 Baumärkte mit mehr als 1.000 Quadratmetern. Die Zahl der Standorte ist seit längerem rückläufig. Anfang 2016 waren es noch gut 2.130, 2001 sogar mehr als 2.600.