Augsburg/Nürnberg (dpa/lby) - Die Weihnachtsmarktsaison steht bevor. Und für viele Besucher der traditionellen Hüttenstädte steht insbesondere auch der Genuss von Glühwein auf dem Programm. Dabei wurde heißer, aromatisierter Wein schon lange getrunken, bevor es überhaupt die Märkte gab. Einige Fakten über das wärmende Heißgetränk und seine Varianten:

Schon die Römer kannten eine Art Glühwein

Glühwein ist kein Modegetränk. Im Gegenteil: Er hat eine jahrtausendealte Geschichte. «Das Würzen des Weines hat in der Weinwelt schon eine sehr lange Tradition», berichtet das Deutsche Weininstitut. «Bereits die alten Römer haben ihren Wein teilweise mit Zucker und Gewürzen aromatisiert, um ihn genussvoller und haltbarer zu machen.»

In den Glühwein kommen typischerweise Gewürze wie Zimt, Nelken, Kardamom, Sternanis sowie Orangen- oder Zitronenschalen. Die Weinbasis kann Rotwein, Weißwein und mittlerweile auch Rosé sein.

Augsburger Weinhändler ebnete vor 70 Jahren den Weg zum Erfolg

Dass Glühwein heute in vielen Variationen in jedem Supermarkt zu finden ist, ist auch auf eine Innovation eines schwäbischen Unternehmers zurückzuführen. Der Augsburger Rudolf Kunzmann hatte eine Weinkellerei und war der erste Anbieter, der im Jahr 1956 fertig hergestellten Glühwein in Flaschen abfüllte.

«Damals traf er auf Widerstand, denn das Abfüllen von trinkfertigem Glühwein verstieß gegen das Weingesetz und führte zu einem Bußgeldbescheid der Stadt Augsburg», berichtet das Unternehmen über den Beginn der kommerziellen Produktion von Glühwein vor 70 Jahren. Doch die Idee setzte sich durch. Mittlerweile hat das Unternehmen Kunzmann, das heute in Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) sitzt, eine ganze Reihe von verschiedenen Flaschen-Glühweinen im Angebot.

Nach Kunzmann übernahmen auch andere Anbieter die Herstellung von Glühwein in Flaschen. Als Platzhirsch der Branche gilt heute die Gerstacker Weinkellerei in Nürnberg, die mittlerweile noch ein Zweitwerk in Thüringen betreibt.

Verdampft durch die Hitze der Alkohol im Wein?

Im Glühwein ist ein Alkoholgehalt zwischen 7 und knapp 14,5 Volumenprozent vorgeschrieben, wie das Weininstitut erläutert. Ab etwa 78 Grad Hitze entweiche dann der Alkohol. Doch das bedeutet nicht, dass der Glühwein an der Weihnachtsmarktbude alkoholreduziert ist. Der TÜV Thüringen warnt im Gegenteil davor, dass der Alkoholgehalt des Wintergetränks oft unterschätzt werde.

Denn nach Angaben des TÜV wird Glühwein meistens nur auf eine Temperatur von etwa 70 Grad erhitzt. «Zur Alkoholverflüchtigung kommt es also nicht.» Autofahrer sollten deswegen vorsichtig sein, wenn sie sich eine Tasse oder sogar mehr gönnen wollen. «Bereits nach dem ersten Glühwein kann der Führerschein in Gefahr sein», betont der TÜV.

Wie viel kostet heuer eine Tasse Glühwein?

Es wird erwartet, dass der Preis weitgehend um die fünf Euro liegen wird, auch wenn die Preise von Stadt zu Stadt und teilweise auch innerhalb eines Marktes variieren können. Eine Sprecherin der Stadt München sagte, dass im Vorjahr der Durchschnitt bereits bei fünf Euro gelegen habe. Die Stadt Regensburg berichtete, dass die Preise stabil geblieben seien - die Tasse roten Glühwein gebe es in der Oberpfälzer Welterbestadt bereits ab etwa vier Euro. Auch in Bamberg soll der Preis in diesem Bereich liegen.

In vielen größeren Städten hätten die Besucher schon im vergangenen Jahr fünf Euro oder mehr für eine Tasse bezahlen müssen, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbands Wein, Sekt, Spirituosen, Alexander Tacer. «Auch für die diesjährige Weihnachtsmarktsaison erscheint ein Preisniveau von etwa fünf Euro pro Tasse vielerorts realistisch.»

Nach Branchenschätzungen werden jedes Jahr rund 50 Millionen Liter Glühwein in Deutschland verkauft. Dabei sind die Verkäufe auf Weihnachtsmärkten und im Lebensmittelhandel zusammengerechnet.

Es muss nicht immer Alkohol in der Tasse sein

Für Menschen, die keinen Alkohol trinken mögen, gibt es verschiedene Alternativen. Schon lange bekannt ist der Punsch, der insbesondere auch als Kindergetränk beliebt ist.

Für Punsch gebe es im Unterschied zum Glühwein keine rechtlich bindende Rezeptur, erläutert die Verbraucherzentrale Bayern. «Traditionell besteht er aus Arrak, Zucker, Tee oder Wasser, Zitrone und Gewürzen.»

Nach einer Rechtsänderung der EU kann in Zukunft auch «alkoholfreier Glühwein» unter diesem Namen verkauft werden. Bisher durfte die Bezeichnung Glühwein nicht verwendet werden, daher wurden oft Fantasienamen wie «Winterzauber» genutzt. Basis von solchen Getränken sind dann entalkoholisierte Rot-, Rosé- oder Weißweine.

Wie das Weininstitut erklärt, unterscheiden sich die Zutaten ansonsten nicht von dem klassischen Glühwein mit mindestens 7 Volumenprozent - die alkoholfreie Variante darf höchstens 0,5 Prozent haben. «Mit ihrer intensiven Aromatik und der deutlichen Süße kommen die alkoholfreien Glühweinvarianten dem Original geschmacklich sehr nahe», berichtet das Institut.

Wer sich alkoholfreien Glühwein für daheim holt, sollte auf die kürzere Haltbarkeit achten. Deshalb muss bei alkoholfreiem Glühwein im Gegensatz zu klassischem Glühwein ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Etikett angegeben sein. «Einmal geöffnet sollte die Flasche zügig getrunken oder im Kühlschrank aufbewahrt werden», empfiehlt das Institut.