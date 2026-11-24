Bischofswiesen (dpa/lby) - Mit Leckerlis und einer Drohne hat die Bergwacht einen vermissten Hund im östlichen Lattengebirge gerettet. Die Besitzerin habe ihren vierjährigen «Cody» zunächst drei Stunden lang selbst gesucht, aber nur noch bellen hören, teilte das Bayerische Rote Kreuz im Berchtesgadener Land in Oberbayern mit. Schließlich habe sie den Notruf gewählt.

Ein fünfköpfiger Suchtrupp rückte demnach am Sonntagnachmittag aus und entdeckte den Australian Shepherd schließlich mit Hilfe einer Wärmebilddrohne auf gut 1.200 Metern Höhe in einem Graben. Eine weitere Mannschaft kam mit Trage und zusätzlichen Seilen dazu. Am Ende ließ sich der Hund aber mit Leckerlis locken und zurück auf den sicheren Weg bringen.