München (dpa/lby) - Kabarettisten, Sportler, Schauspieler: Aus Bayern sollen zahlreiche Prominente aus Show und Gesellschaft am 30. Januar das nächste deutsche Staatsoberhaupt mitwählen. Die Landtagsfraktionen haben teils mehrere Nichtpolitiker als Wahlleute für die Bundesversammlung nominiert.

Insgesamt entsendet der Freistaat 99 Delegierte in das Gremium, das zur Hälfte aus Bundestagsabgeordneten besteht und zur Hälfte aus Delegierten, die von den Länderparlamenten bestimmt werden dürfen. Die offizielle Bestätigung der Bayern-Liste ist eine Formalie, dies war für den Nachmittag im Landtag geplant.

Ein Überblick, wer aus Bayern außer amtierenden Abgeordneten dabei sein soll:

CSU

Die CSU hat unter anderem ihren Ehrenvorsitzenden, den früheren Parteichef und Bundesfinanzminister Theo Waigel, nominiert. Zudem steht der Präsident der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, Wolfram Hatz, auf der Liste der insgesamt 42 CSU-Wahlleute. Mit dabei sind auch der Europapolitiker und EVP-Vorsitzende Manfred Weber sowie mehrere CSU-Kommunalpolitiker.

Freie Wähler

Die Freien Wähler haben den Kabarettisten Wolfgang Krebs nominiert, der vor allem als Imitator mehrerer CSU-Ministerpräsidenten bekannt ist. Zudem steht Tanja Schweiger auf der Liste, Landrätin im Landkreis Regensburg, langjährige Partnerin des verstorbenen Freie-Wähler-Vorsitzenden Hubert Aiwanger und denkbare Kandidatin für den Co-Landesvorsitz der Freien Wähler in Bayern. Alle anderen der 18 Wahlleute sind Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete.

Grüne

Die Grünen halten bei der Bundesversammlung den Rekord: 10 ihrer 16 Wahlmänner und -frauen und damit mehr als die Hälfte sind keine Landtagsabgeordneten. Auf der Liste stehen unter anderem der bekannte Physiker Harald Lesch, die Kabarettistin Luise Kinseher, die Filmemacherin Uisenma Borchu, der frühere Handball-Nationalspieler Steffen Weinhold, Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause, der Würzburger Jurist Chan-jo Jun und der Landesvorsitzende des BUND Naturschutz, Martin Geilhufe.

SPD

Die SPD, die acht Mitglieder der nächsten Bundesversammlung stellt, hat ihre Landeschefin Ronja Endres und die Schauspielerin Lara Mandoki nominiert.

AfD

Die AfD schickt ausschließlich 15 ihrer Landtagsabgeordneten nach Berlin.