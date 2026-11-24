Regensburg (dpa/lby) - Ein 24-Jähriger soll in einem Linienbus von Plattling (Landkreis Deggendorf) nach Regensburg eine 16-Jährige sexuell bedrängt haben. Der Mann wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Der Verdächtige soll sich im Bus neben das Mädchen gesetzt und sie im Verlauf der Fahrt gegen ihren Willen geküsst und unsittlich berührt haben. Außerdem soll er sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die 16-Jährige machte demnach Einsatzkräfte der Bundespolizei in Regensburg am Bahnhof auf den Vorfall aufmerksam. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Der 24-Jährige ist der Polizei den Angaben zufolge bereits bekannt und war erst im Oktober aus der Haft entlassen worden. Ein Ermittlungsrichter erließ demnach Haftbefehl. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.