München (dpa/lby) - Weil ihm die Toilettenbenutzung eines anderen Reisenden offenbar zu lange dauerte, soll ein 41-Jähriger in einem Regionalexpress am Münchner Hauptbahnhof zugeschlagen haben. Ein 24-Jähriger wurde leicht verletzt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der Mann soll mehrfach an die Toilettentür geklopft und den 24-Jährigen dann mit mehreren Schlägen gegen Kopf und Oberkörper angegriffen haben, als dieser die Kabine verließ. Ein 31-Jähriger ging den Angaben zufolge dazwischen. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 41-Jährigen demnach 0,9 Promille. Der Mann machte zu dem Vorfall keine Angaben, als mutmaßliche Ursache für die Eskalation gilt laut einer Sprecherin der Bundespolizei die Toilettenbenutzung. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.