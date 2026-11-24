Landshut (dpa/lby) - Um seinen Zug doch noch zu erwischen, hat sich ein Mann am Landshuter Bahnhof vor eine anfahrende Regionalbahn gestellt. Der Lokführer habe eine Schnellbremsung einleiten müssen, teilte die Bundespolizei mit. Der Zug sei kurz vor dem 34-Jährigen zum Stehen gekommen.

Es sei «nur der schnellen Reaktion des Lokführers» zu verdanken, dass er nicht verletzt wurde, teilte die Bundespolizei mit. Fahrgäste seien beim abrupten Bremsen ebenfalls nicht verletzt worden.

Der Mann habe den Bundespolizisten später gesagt, dass er zu spät am Bahnsteig gewesen sei - und deshalb den Zug anhalten wollte, um doch noch von Landshut nach Deggendorf zu kommen. Dass die betreffende Regionalbahn gar nicht dorthin unterwegs war, wusste der Mann laut einem Sprecher der Bundespolizei offenbar nicht. Die Beamten ermitteln wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den 34-Jährigen.