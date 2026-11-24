Münchberg (dpa/lby) - Die Polizei hat mit Hunden und einem Hubschrauber nach einem Autofahrer im Raum Münchberg (Landkreis Hof) gesucht. Der Mann war am Morgen vor einer Kontrolle auf der Autobahn 9 geflohen, wie die Polizei mitteilte. Nach mehreren Stunden der Fahndung fanden die Einsatzkräfte demnach den Gesuchten in einem Wald und nahmen ihn fest.

Der Autofahrer hatte laut Polizei beschleunigt, als er das Anhaltesignal der Streife bemerkte. Bei Münchberg sei er von der Autobahn abgefahren. Dann habe er seinen Wagen stehengelassen und sei in einen Wald gerannt.

Im Wald hätten Suchhunde bei der Fahndung geholfen. Außerdem sei ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher. In dem zurückgelassenen Auto fanden die Beamten demnach Drogen. Der Wagen sei sichergestellt worden.