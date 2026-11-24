Memmingen (dpa) - Nach einer Drohung gegen eine Schule läuft ein größerer Polizeieinsatz in der Memminger Innenstadt. An der Bismarckschule sei telefonisch eine Drohung eingegangen, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es «keine konkrete Gefahr» für Schülerinnen und Schüler.

Die Polizei bat Eltern, weitere Informationen abzuwarten und nicht von sich aus zur Schule zu kommen. Die Schülerinnen und Schüler seien im Gebäude, das weitere Vorgehen werde derzeit abgeklärt. Die Beamten riefen auch dazu auf, den Bereich um die Schule am St.-Josefs-Kirchplatz zu meiden. «Wir sind mit starken Kräften vor Ort», hieß es.

Die Bismarckschule ist eine Mittelschule, an der nach eigenen Angaben derzeit etwa 350 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. In unmittelbarer Nachbarschaft werden auch Grundschüler unterrichtet.