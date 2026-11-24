München (dpa/lby) - Mehr als jeder Dritte ausgezahlte Euro aus dem bayerischen Transformationsfonds ist 2025 an Unternehmen aus Mittelfranken geflossen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums waren es 34,4 Prozent. Auf den weiteren Rängen folgten Oberfranken mit 16,1 Prozent, Unterfranken mit 12,6 Prozent und Niederbayern mit 11,9 Prozent. Nach Schwaben gingen nur 9,6 Prozent, in die Oberpfalz 9,1 Prozent und nach Oberbayern nur 6,3 Prozent.

Insgesamt stehen 350 Millionen Euro zur Verfügung

Den Transformationsfonds gibt es seit 2025. Aus dem Kapitalstock der Bayerischen Transformations- und Forschungsstiftung stehen insgesamt rund 350 Millionen Euro zur Verfügung, die über mehrere Jahre bereitgestellt werden. Hinsichtlich der Unternehmensgröße seien zudem 92,4 Prozent der Fördersumme auf Großunternehmen mit mehr als 1.000 Vollzeitstellen, während kleinere Unternehmen zusammen 7,6 Prozent der Mittel in Anspruch nehmen.

28 neue Projekte stehen kurz vor dem Start

Seit der Einführung des Fonds zur Jahresmitte 2025 seien 59,4 Millionen Euro an 46 Transformationsvorhaben geflossen. Das Geld habe in der Folge Investitionen der Firmen von 175,1 Millionen Euro ausgelöst. Weitere 28 Projekte mit einer vorgesehenen Gesamtfördersumme von 38,3 Millionen stünden kurz vor dem Start. Der Fonds unterstützt standortrelevante Transformationsvorhaben in Bayern.

Meiste Geld fließt an Automobil- und Zulieferindustrie

Im Fokus stehe bei den Förderungen insbesondere die Transformation von Unternehmen der Automobil- und Zulieferindustrie. Mehr als die Hälfte (55,3 Prozent) der bisherigen Gelder seien hierher geflossen. Dahinter folgte der Maschinenbau mit einem Anteil von 38,9 Prozent. Die restlichen Anteile verteilten sich auf die Chemie- und Pharmabranche sowie auf die Elektronik- und Softwarebranche. Zudem steige die Nachfrage aus der Sicherheits- und Verteidigungsbranche, die unter anderem durch die Portfolioerweiterung bestehender Automobilzulieferer getrieben werde.