Ansbach (dpa/lby) - In einem zweiten Prozess um den versuchten Auftragsmord an einem führenden Manager einer Sportmodemarke hat das Landgericht Ansbach den Angeklagten zu 13 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Das teilte Gerichtsprecherin Katrin Brünner mit. Damit ändert sich am Strafmaß aus dem ersten Prozess nichts.

Der aus der Türkei stammende Angeklagte hatte zuletzt im Breisgau gelebt und war beauftragt worden, das Opfer für 50.000 Euro zu töten. Er und der Geschäftsmann kannten sich nicht.

Die genauen Hintergründe der Tat blieben in dem Prozess unklar. Die Ermittler vermuteten, dass diese mit Geschäften des Opfers in der Türkei zusammenhing. Inzwischen sei der mutmaßliche Auftraggeber festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden, sagte Brünner.

Opfer leidet noch heute

Der Angeklagte hatte gegen das erste, Ende 2025 verkündete Urteil Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hob dieses später wegen möglicher Rechtsfehler bei der Strafzumessung auf. Eine andere Kammer am Landgericht rollte den Fall nun wieder auf. Dazu habe dieses einen Ermittler befragt und die Erklärung des Opfers verlesen lassen, das noch heute unter den Folgen der Messerattacke leide, sagte Brünner.

Der zum Tatzeitpunkt 26-Jährige hatte dem Urteil zufolge im Februar 2025 den Manager auf der Straße vor dessen Wohnung in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) abgefangen und mit einem Messer gezielt in den Hals und in den Oberkörper gestochen. Beide Verletzungen waren lebensgefährlich. Der damals 40-Jährige konnte nach dem Angriff den Notruf mit seinem Handy wählen und wurde gerettet.