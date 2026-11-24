Berchtesgaden (dpa/lby) - Die Von-Hindenburg-Allee in Berchtesgaden behält ihren Namen. In einer eigens einberufenen Sondersitzung lehnte der Marktgemeinderat am Abend zwei Petitionen von Bürgern aus Niedersachsen und dem Allgäu ab, die eine Umbenennung forderten. Nur sechs der 21 Stimmberechtigten votierten dafür. Rund 120 Zuhörer kamen in den AlpenCongress.

Die Straße war im März 1933 nach Reichspräsident Paul von Hindenburg benannt worden, in derselben Sitzung, in der der Gemeinderat Hindenburg und Adolf Hitler zu Ehrenbürgern machte. Die Rathausspitze räumt in einer Erklärung selbst ein, dass die Benennung «gerade auch deshalb» erfolgt sei, weil Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannt habe. Von der Ehrenbürgerwürde hatte sich der Gemeinderat bereits 2024 distanziert.

Bürgermeister: Entscheidung ist «kein Freispruch»

Vor der Abstimmung war Grünen-Gemeinderat Bartl Wimmer mit dem Versuch gescheitert, eine Entscheidung in der Sache zu vermeiden. Eingaben Ortsfremder seien kein zulässiger Antrag, argumentierte er, und beantragte, die Petitionen lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Die Mehrheit lehnte das ab und stimmte stattdessen inhaltlich ab. Bürgermeister Alexander Resch (CSU) betonte, Hindenburgs Verantwortung für das Scheitern der Weimarer Republik stehe «außer Frage». Die Entscheidung sei «kein Freispruch», Geschichte verschwinde aber nicht, indem man Dinge beseitige. Stattdessen soll ein Informationsangebot an der Straße geprüft werden, nach Bad Tölzer Vorbild.

CSU-Fraktionssprecher Josef Prex fragte: «Wie soll man aus Geschichte lernen, wenn sie gelöscht oder umbenannt wird?» Hans Kortenacker (Berchtesgadener Bürgergruppe) verwies auf eine Befragung der rund 40 Anliegerhaushalte, nur vier hätten einen neuen Namen gewollt. Gemeinderätin Katharina Huber (SPD) warb vergeblich für eine Umbenennung, etwa nach der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer.

Norbert Egger vom Verein Berchtesgadener Land gegen Rechts, der die Umbenennung seit Jahren fordert, sprach von einer «völligen Katastrophe». Der Gemeinderat habe den Beschluss des «nazidominierten Gemeinderats» von 1933 bestätigt. Rechtlich bindend ist die Entscheidung nicht, das Thema kann jederzeit wieder aufkommen. Bundesweit wird über Hindenburg-Straßen gestritten: Sylt benennt den Hindenburgdamm um, in Garmisch-Partenkirchen und Landau in der Pfalz stimmten Bürger für den Erhalt der Namen.