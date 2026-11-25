Landsberg (dpa/lby) - Wegen des qualvollen Todes von 92 Ziegen stehen ein 36-Jähriger und eine 38-Jährige ab heute (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Landsberg am Lech. Ihnen wird ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen. Zwischen Sommer 2023 und Mai 2025 sollen sie den von ihnen gehaltenen Ziegen länger anhaltende Schmerzen und Leiden zugefügt haben, wie das Gericht mitteilte.

Sie sollen es demnach unterlassen haben, die Ziegen mit ausreichend Wasser und Nahrung zu versorgen. Zudem sollen sie erkrankten Tieren die erforderliche tierärztliche Behandlung vorenthalten haben. In der Folge verendeten die Ziegen.

Fall schockierte

Ihre Kadaver beziehungsweise deren Reste waren bei einer Maßnahme des Landratsamts im Mai 2025 auf dem Hof entdeckt worden - teils in einem Massengrab. Dort hätten sich die Angeklagten der Kadaver zu entledigen versucht und zugleich ihre Taten verdecken wollen, schilderte das Gericht.

Der Fall hatte enorme Betroffenheit ausgelöst, zumal in den Wochen zuvor bereits mehrere andere Höfe in Bayern wegen verendeter Tiere negativ aufgefallen waren. Dies löste eine Debatte über mögliche strukturelle Probleme und Änderungen bei den Kontrollen aus.

Die toten Tiere im Landkreis Landsberg waren nach einem Hinweis an das Veterinäramt gefunden worden. 41 noch lebende Ziegen wurden anderweitig untergebracht, sagte ein Behördensprecher damals.