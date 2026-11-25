München (dpa/lby) - Beim Bayerischen Staatsballett erobern die Vampire die Bühne: Im Auftragswerk «Carpathia - Der Mythos der Untoten» setzt sich der aus Siebenbürgen stammende Choreograph Edward Clug mit jenen Wesen auseinander, für die seine Heimat berühmt ist. Premiere ist an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) im Nationaltheater in München. Bis Ende Januar sind fünf weitere Vorstellungen geplant, zwei folgen noch im Juli.

Bei seiner Beschäftigung mit dem vielfach bearbeiteten Stoff wende sich Clug von den kommerziellen Bildern ab, die sich in der modernen Kultur um den Mythos angesammelt hätten, verspricht das Staatsballett. «Stattdessen holt er sich zurück, was einst aus seiner Heimat entlehnt wurde, und führt es an seinen Ursprungsort zurück: in die Karpatenlandschaft mit ihren archaischen Ritualen, ihrem zyklischen Zeitgefühl und ihrem vormodernen Verständnis des Geheiligten.»

Demnach entfaltet sich das moderne Werk als Abfolge ritueller Zustände, in denen Bedeutung durch Transformation entsteht. Im Zentrum stehe ein Bruch: der Verlust des Gleichgewichts zwischen den Menschen und der heiligen Ordnung, in der sie leben. Eindrücklich untermalt wird die Inszenierung des begehrten Choreographen durch die eigens komponierte Musik von Milko Lazar, die das Bayerische Staatsorchester unter Leitung von Simon Krečič erklingen lassen wird.