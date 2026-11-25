Bayreuth (dpa/lby) - Die Polizei hat in Oberfranken einen mit drei Lastwagen beladenen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen. Der Laster, der auf der A9 bei Bayreuth unterwegs war, hatte laut Polizei nicht nur Übermaße, sondern war auch zu schnell unterwegs. Wiederholt soll er zwischen 110 und 121 Stundenkilometer erreicht haben. Erlaubt gewesen wären 80 Kilometer pro Stunde. Der Vorfall war bereits am Montag, wurde aber erst jetzt bekannt.

Bei dem Transport sollten drei gebrauchte Sattelzugmaschinen von Litauen nach Syrien überführt werden. Sie waren so verschachtelt auf den Anhänger geladen, dass sie an mehreren Stellen überstanden und «erhebliche Übermaße» ergaben. So waren das Dach des Sattelauflegers und dessen Hecktüre geöffnet. «Eine Ausnahmegenehmigung lag nicht vor und wäre für diese Beladung ohnehin nicht erteilt worden», hieß es dazu von der Polizei. Der Lastzug durfte so nicht weiterfahren.