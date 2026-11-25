Oberhaching (dpa/lby) - Die früheren Erstligaprofis Florian Niederlechner und Christian Mathenia haben den nächsten Schritt zu einer Trainerkarriere im Fußball gemacht. Der Stürmer des TSV 1860 München und der Ersatztorwart des 1. FC Nürnberg haben den dritten Trainerlizenz-Sonderlehrgang des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) abgeschlossen. Damit haben sie die B-Lizenz in der Tasche, die den Einstieg in den leistungsorientierten Fußball bildet.

Zu den insgesamt 23 Absolventen gehörte in der früheren Bundesligaspielerin Anja Pfluger (33, SGS Essen) eine Frau. Insgesamt mussten die Teilnehmer sechs zweitägige Präsenzblöcke in der Sportschule Oberhaching absolvieren.

Noch stürmt Niederlechner für 1860 München

«Der Trainer-Lehrgang jetzt hat mich darin bestärkt, diesen Weg weiterzugehen. Man sollte sich natürlich schon am Ende der Karriere Gedanken machen, wie es weitergeht und ich sehe mich da ganz klar in Zukunft als Trainer im Herren-Profibereich. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht», sagte Niederlechner (36), der noch in der Regionalliga für 1860 München stürmt.

«Die B-Lizenz ist die Voraussetzung für die Torwarttrainer-Scheine, die ich anstrebe. Ich sehe mich auch ganz klar als Torwarttrainer und kann es kaum erwarten, loszulegen», sagte Mathenia (34). Er will sein Wissen künftig im Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten 1. FC Nürnberg einbringen.