Einsatzkräfte müssen Hornissen aus Streifenwagen locken

Fürth (dpa/lby) - Mehrere Hornissen haben Verkehrspolizisten in ihrem Streifenwagen an der Autobahn 73 bei Fürth überrascht. Etwa zehn bis zwölf Hornissen ließen sich am Samstagabend nicht aus dem Wagen vertreiben, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr musste den Beamten helfen. Mit einer Taschenlampe wurden die Hornissen aus dem Fahrzeug gelockt.

Zuvor hatte die Verkehrspolizei einen Transporter angehalten und kontrolliert - zurück am Wagen wartete dann die Überraschung auf sie. Wieso die Hornissen sich in das Fahrzeug verirrten, ist unklar. Zu Schaden kam bei dem Einsatz niemand - weder Einsatzkräfte noch Hornissen.