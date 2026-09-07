Kollision mit Sattelzug – Zwei Menschen schwer verletzt

Bidingen (dpa/lby) - Ein 87-jähriger Autofahrer und seine 85-jährige Beifahrerin sind bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug im Ostallgäu in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Sie wurden von der Feuerwehr befreit und mit zwei Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Vormittag auf der B472 bei Bidingen. Der Fahrer soll ein Auto überholt und fälschlicherweise geglaubt haben, die Fahrbahn sei an der Unfallstelle zweispurig. Er stieß dann auf der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden Sattelzug zusammen.

Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme gesperrt. Das Auto erlitt laut Polizei einen Totalschaden, der Sattelzug wurde an der Front beschädigt.