Mann verschwindet an Badesee - Leiche gefunden

Kempten (dpa/lby) - Bei der Suche nach einem verschwundenen Badegast im Landkreis Neu-Ulm hat die Polizei einen Toten an dem betreffenden See gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen seit Sonntag vermissten 33-Jährigen handelt. Abschließend geklärt ist das aber noch nicht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sagte. Zuerst berichtete die «Stuttgarter Zeitung».

Der Mann war am späten Sonntagvormittag mit zwei Arbeitskollegen zum Kellerbausee in Vöhringen gefahren. Die zwei Kollegen waren zunächst ohne den 33-Jährigen schwimmen gegangen. Als sie aus dem Wasser kamen, war der Mann verschwunden. Die Polizei hatte am Montag zunächst eine Vermisstenmeldung veröffentlicht.