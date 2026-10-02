Ermittlungen nach illegaler Einfuhr von Feuerwerkskörpern

Waidhaus (dpa/lby) - Drei junge Männer haben rund elf Kilogramm Pyrotechnik über die tschechische Grenze nach Deutschland gebracht. Von diesen Sprengkörpern der Kategorien F3 und F4 gehe mittlere beziehungsweise hohe Gefahr aus, teilte die Bundespolizei mit. Für die Einfuhr nach Deutschland ist eine entsprechende Erlaubnis nötig, die die Männer im Alter von 18, 20 und 21 Jahren nicht hatten.

Die Bundespolizei stellte die Feuerwerkskörper nach ihrer Kontrolle bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) sicher. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Sie durften schließlich ohne die Pyrotechnik weiterfahren.