Erstes elektrisches Passagierschiff auf dem Tegernsee

Gmund am Tegernsee (dpa/lby) - Zum ersten Mal fährt ein elektrisches Passagierschiff über den Tegernsee. Bis zu 180 Gäste pro Fahrt soll das neue Schiff nun nahezu lautlos und komplett emissionsfrei über den See in den bayerischen Alpen transportieren, wie das Finanzministerium mitteilte. Die Batteriekapazität reicht für rund zehn Stunden, danach muss im Hafen nachgeladen werden.

Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, taufte das Schiff auf den Namen «Gmund». «Dass ich einmal Taufpatin für ein Schiff der Bayerischen Seenschifffahrt werden würde, hätte ich mir wirklich niemals träumen lassen», sagte die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Auch der bayerische Heimat- und Finanzminister Albert Füracker war bei der Taufe dabei.

Mit dem neuen Schiff hat die Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt jetzt 20 Elektromotorschiffe. 18 davon sind auf dem rund 100 Kilometer entfernten Königssee unterwegs. Ein weiteres fährt zudem auf dem Starnberger See.