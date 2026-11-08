Ex-Biathlon-Paar Preuß und Schempp erwartet erstes Kind

Ruhpolding (dpa) - Die beiden ehemaligen deutschen Biathlon-Stars Franziska Preuß und Simon Schempp werden zum ersten Mal Eltern. Die freudige Nachricht teilte das Paar auf Instagram. Auf dem veröffentlichten Foto legen beide ihre Hände liebevoll auf den Babybauch. «Die Vorfreude könnte kaum größer sein!», schreiben sie zu ihrem Posting. Dem Hashtag #februarbaby zufolge erwarten sie ihren Nachwuchs im Februar.

Die 32 Jahre alte Preuß und der fünf Jahre ältere Schempp lernten sich während ihrer Biathlon-Karrieren kennen und lieben. Mittlerweile wohnt das Paar gemeinsam in einem Haus in Ruhpolding. Schempp, der bei Olympischen Spielen Gold, Silber und Bronze gewann, beendete seine Karriere bereits 2021. Preuß feierte mit dem Gewinn des Gesamtweltcups 2024/25 ihren größten Erfolg und trat ein Jahr später zurück.

Zuletzt hatte Preuß öffentlich gemacht, dass sie ein Architekturstudium begonnen hat. Schempp hatte nach seinem Rücktritt als Profi-Biathlet von 2021 bis 2025 ein Bachelor-Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert. Seit April 2025 ist er beim Deutschen Skiverband im Finanzmanagement und Controlling tätig. Vor allem Preuß hatte sich bereits während ihrer Karriere immer wieder als Familienmensch bezeichnet.