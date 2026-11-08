Freilaufender Hund beißt Ziege den Schwanz ab

Thurnau (dpa/lby) - Ein Hund hat in Thurnau (Landkreis Kulmbach) einer Ziege den Schwanz abgebissen und eine weitere so stark verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste. Bei dem freilaufenden Tier handelte es sich vermutlich um einen weißen Schäferhund, wie die Polizei in Thurnau mitteilte. Das Tier sei in ein Ziegengehege gesprungen und habe dort mehrere Ziegen angegriffen.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach am Samstag im Bereich einer Klinik in Thurnau-Hutschdorf. Zeugen beobachteten den Hund. Sie beschreiben ihn laut Polizei als etwa kniehoch, weiß und mit einem Halsband.

Die Polizeiinspektion Kulmbach habe ein Ermittlungsverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet, hieß es. Personen, die Angaben zu dem Hund oder dessen Halter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.