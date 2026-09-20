Ex-Skistar über Kinderwunsch: «Frage könnte man sich sparen»

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Die ehemalige Skirennläuferin Maria Riesch hat sich bewusst gegen eigene Kinder entschieden. «Während meiner aktiven Karriere dachte ich: Wenn ich irgendwann mit dem Skifahren aufhöre, will ich schon eine Familie haben», sagte die 41-Jährige der «Bild»-Zeitung. Doch nach dem Karriereende habe sie ihre neue Freiheit genossen. Sie habe zunächst gedacht, der Mutterwunsch käme nach ein paar Jahren. «Aber er kam nicht.»

Inzwischen müsse sie sich dafür rechtfertigen, sagte die aus Garmisch-Partenkirchen stammende Olympiasiegerin. Sie finde es «fast schon unverschämt», wenn jemand nach Kindern frage. Es gebe auch Frauen, bei denen es einfach nicht geklappt habe und denen das Sprechen darüber schwerfalle. «Deswegen finde ich: Diese Frage könnte man sich einfach sparen.»