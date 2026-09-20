Kreislaufproblem: OB Krause sagt Anzapfen in der Bräurosl ab

München (dpa/lby) - Nach einem gelungenen Wiesn-Auftakt hat Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) eine kleine Pause eingelegt: Nach seiner Teilnahme am Trachten- und Schützenzug quer durch München am Sonntagvormittag sagte er wegen Kreislaufschwierigkeiten das Anzapfen in der Bräurosl beim traditionellen Gay Sonntag ab. Mehrere Medien, darunter die Mediengruppe «Münchner Merkur/tz», hatten darüber berichtet.

Es sei nichts Besonders passiert, sagte sein Sprecher auf dpa-Anfrage. Krause habe lediglich leichte Kreislaufprobleme gehabt und sei deshalb lieber nach Hause gegangen - um am Montag wieder fit zu sein. Unter anderem will er demnach am Montagmittag bei der Aktion «Wiesn mit Herz» der Oktoberfest-Wirte ein Grußwort sprechen. Die Wirte laden alljährlich an die 1.400 Münchnerinnen und Münchner zum Mittagessen ein, die sich sonst ein Essen auf der Wiesn nicht leisten könnten.

Der neue Münchner Rathauschef hatte am Vortag seinen ersten Oktoberfest-Anstich souverän gemeistert und das erste Fass sicher mit zwei Schlägen angezapft. Am Sonntagvormittag war er mit seinem Partner Sebastian Müller in einer Ehrenkutsche beim großen Umzug der Schützen und Trachtler quer durch München zur Wiesn gefahren.