Explosion in Regensburg: Verletzte aus Klinik entlassen

Regensburg (dpa/lby) - Eine bei der verheerenden Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Regensburg schwer verletzte Frau ist nach Polizeiangaben mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. Bei dem Unglück vor acht Tagen waren ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen, vier Bewohner sowie ein Polizist erlitten Verletzungen. Die Ermittlungen von Landeskriminalamt (LKA) und Kripo zur Ursache der Explosion laufen weiter auf Hochtouren.

Die Explosion vergangenen Mittwoch hatte einen großen Teil des Gebäudes zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich Gas in einem Zimmer ausgebreitet haben und in Zusammenhang mit der Explosion stehen.

Um die genauen Hintergründe zu klären, hat die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Anwohner und Passanten, die Bilder und Videos von dem Brand und der Explosion gemacht haben, sollen diese an die Ermittler weiterleiten. Die Polizei hat dafür ein Hinweisportal im Internet eingerichtet.