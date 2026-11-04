Nadeln in Süßigkeiten - zwei Fälle im Kreis Regensburg

Neutraubling (dpa/lby) - Im Raum Neutraubling (Landkreis Regensburg) sind nach Halloween zwei weitere Fälle präparierter Süßigkeiten gemeldet worden. In den gesammelten Naschereien steckten Nadeln und Reißnägel, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand - die spitzen Gegenstände wurden jeweils rechtzeitig entdeckt.

Die Süßigkeiten stammten den Angaben zufolge mutmaßlich aus der Gärtnersiedlung in Neutraubling und dem Bereich der Gemeinde Köfering. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

In den vergangenen Tagen hatten sich solche Fälle in Bayern und bundesweit gehäuft. Das bayerische Landeskriminalamt zählt dieses Jahr deutlich mehr mit Nadeln, Schrauben oder Nägeln gespickte Süßigkeiten als in den Vorjahren. Die Polizei rät Eltern, die Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder zu kontrollieren.