Fahrbahn gekreuzt: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Eltmann (dpa/lby) - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Eltmann ums Leben gekommen. Er stieß auf der B26 im Landkreis Haßberge mit einem Auto zusammen und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der Motorradfahrer war demnach am Samstagnachmittag von Ebelsbach in Richtung Eltmann unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt zur A70 wollte ein 47-jähriger Autofahrer auf die Autobahn fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer und kreuzte dessen Fahrbahn.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der 19-Jährige. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Gutachter soll Unfall klären

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Feuerwehren, THW, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Strecke war am Samstagabend weiterhin gesperrt.