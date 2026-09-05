Motorradfahrerin stirbt bei Kollision mit Reisebus

Bischofswiesen (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Reisebus ist eine Motorradfahrerin im Berchtesgadener Land tödlich verunglückt. Die 37-Jährige habe wegen eines Autos vor ihr auf der B20 nahe Bischofswiesen bremsen müssen, teilte die Polizei mit. Dabei sei die Frau vermutlich von ihrer Maschine gestürzt, auf die Gegenfahrbahn geschlittert und schließlich von einem Reisebus erfasst worden.

Die 37-Jährige habe so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Passagiere sowie der Fahrer des Reisebusses blieben nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt. Nach dem Unfall seien die Passagiere mit Taxis zu ihren Unterkünften gebracht worden.

Warum die Frau stürzte, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang rekonstruieren. Wegen des Unfalls war die Bundesstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt.