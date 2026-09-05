Mann beschädigt mindestens 13 Autos in Oberbayern

Wolfratshausen (dpa/lby) - Ein 24-Jähriger hat in Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) mindestens 13 Autos beschädigt. Nach Polizeiangaben trat er unter anderem Spiegel ab und schlug Scheiben ein.

Demnach ging am Freitag bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Mann mehrere Autos beschädige. Als die Beamten am Tatort eintrafen, versuchte der 24-Jährige, zu flüchten. Die Polizeistreifen stellten ihn nach eigenen Angaben kurze Zeit später.

Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand und musste den Angaben zufolge gefesselt werden. Er sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, weil er sich beim Beschädigen der Autos eine Schnittverletzung am Arm zugezogen habe. Den 24-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.