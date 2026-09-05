Mit weit über Tempo 100: Mann flieht vor Verkehrskontrolle

Pilsting (dpa/lby) - Ein 25-Jähriger hat sich in Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) einer Verkehrskontrolle widersetzt und ist zeitweise mit weit über Tempo 100 geflohen. Nach Polizeiangaben ergab ein Atemalkoholtest später, dass der Mann Alkohol getrunken hatte.

Demnach sollte der 25-Jährige einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Den Angaben zufolge missachtete er alle Anhaltesignale der Polizei und fuhr rasant und grob verkehrswidrig weiter. Der Mann sei auf der Flucht erst gegen einen Gartenzaun gefahren. Anschließend kam sein Auto den Angaben zufolge nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen, wobei zwei Telefonmasten und eine Telefonleitung beschädigt wurden.

Der 25-Jährige sei zeitweise eingeklemmt gewesen und habe während der Bergungsarbeiten Widerstand geleistet. Daher musste er nach seiner Befreiung gefesselt werden, bevor er medizinisch versorgt werden konnte, wie es hieß. Er wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus und anschließend in eine Psychiatrie gebracht. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.