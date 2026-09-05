Greifvogel erfasst – Auto überschlägt sich auf A7

Diebach (dpa/lby) - Eine 29-Jährige hat auf der Autobahn 7 bei Diebach (Landkreis Ansbach) mit ihrem Auto einen tieffliegenden Greifvogel erfasst. Nach Polizeiangaben verletzte sich die Fahrerin in der Folge leicht. Der Vogel starb.

Demnach war die 29-Jährige am Freitag auf der linken Spur der A7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als sie den tieffliegenden Greifvogel erfasste. Den Angaben zufolge lenkte sie anschließend nach links und touchierte die Betonmittelschutzwand. Danach lenkte sie in die entgegengesetzte Richtung, überquerte alle Fahrstreifen und landete in der Böschung, hieß es. Dort habe sich das Auto überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 10.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu einem längeren Stau.