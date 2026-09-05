Musiala gibt Comeback beim FC Bayern

Gelsenkirchen (dpa) - 18 Tage nach seinem letzten Zusammenbruch im Testspiel in Heidenheim hat Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala sein Comeback beim FC Bayern München gegeben. Der Youngster wurde im Ligaspiel bei Aufsteiger FC Schalke 04 zusammen mit Michael Olise in der 57. Minute eingewechselt.

Der 23-Jährige ist an einer neurologischen Dysfunktion erkrankt, die zu sogenannten Absencen führen kann. Bei den beiden Testspielen in der Saisonvorbereitung gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim war der Nationalspieler auf dem Feld zusammengebrochen. Wegen der Dysfunktion hatte der Jungstar zuletzt den Supercup gegen Borussia Dortmund, den Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart und das DFB-Pokal-Spiel in Osnabrück verpasst.

Vor dem Auswärtsspiel auf Schalke hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany die Öffentlichkeit darauf vorbereitet, dass es bei Musiala in Zukunft wieder zu einem Anfall auf dem Platz kommen könnte. «Selbst wenn es mal passieren würde an einem der 40, 50, 60 Spieltage, dann ist es für uns kein großer Alarm mehr», sagte der Belgier.