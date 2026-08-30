Fahrer übersieht Stauende in Tunnel - sieben Verletzte

Füssen (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall im Grenztunnel in Füssen (Landkreis Ostallgäu) sind sieben Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte am Samstagmittag das Stauende im Tunnel übersehen und fuhr mit seinem Wagen auf das letzte Auto auf, wie die Polizei mitteilte. Dieses wurde durch den Aufprall in ein weiteres Fahrzeug geschoben. Die Verletzten im Alter zwischen 9 und 32 Jahren mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Tunnel wurde aufgrund der Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt. Der ursprüngliche Stau hatte sich wegen Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland gebildet.