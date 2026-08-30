Sommer-Endspurt in Bayern: Wettermix zum Herbstbeginn

München (dpa/lby) - Noch einmal sommerliche Wärme, dann wird es unbeständiger: Bayern steht wechselhaftes Wetter bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Sonntag noch einmal Temperaturen bis 29 Grad, bevor zum Wochenstart Regen, Schauer und Gewitter aufziehen.

Noch einmal Sommer

Der Sonntag startet vielerorts wolkig, im Tagesverlauf zeigt sich aber zunehmend die Sonne. Es bleibt zunächst trocken, dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind, der zeitweise kräftig böig auffrischen kann. Mit 23 bis 29 Grad wird es noch einmal sommerlich warm.

In der Nacht zum Montag zieht von Westen eine dichte Wolkenfront auf. Verbreitet regnet es, oft begleitet von Blitz und Donner.

Sonne-Wolken-Mix zum meteorologischen Herbstbeginn

Am Montag zieht der Regen zunächst rasch nach Osten ab. Danach erwartet Bayern ein Sonne-Wolken-Mix. Im Laufe des Nachmittags sind von Westen erneut Schauer und einzelne Gewitter möglich – dann sollte der Regenschirm also besser griffbereit liegen. Auch an den Alpen kann es noch einmal nass und gewittrig werden. Die Temperaturen erreichen 22 bis 27 Grad.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter wieder etwas freundlicher, allerdings bleibt es vor allem an den Alpen wechselhaft mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Mit Höchstwerten zwischen 22 und 26 Grad wird es schon etwas kühler. Passend dazu steht am Dienstag der meteorologische Herbstanfang an. Der Freistaat bekommt damit schon einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Jahreszeit.