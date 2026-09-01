Falschfahrer kollidiert auf Bundesstraße mit Transporter

Fürth (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit einem Falschfahrer sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 75-Jähriger war laut Polizei falsch auf die B8 bei Fürth aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Schließlich stieß der Mann mit dem Kleintransporter eines 23-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrer mussten mit schwerem Gerät von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Mit Rettungshubschraubern wurden die Verletzten in Krankenhäuser geflogen.

Wegen der Bergung und der Ermittlungen musste die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Laut den Ermittlern soll die Sperrung im Laufe des Nachmittags wieder freigegeben werden.